Fred: Mourinho çok büyük bir isim

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"SEZON ÖNCESİ HER ZAMAN ZORDUR"

"Çalışmalara iyi bir başlangıç yaptık. Sezon öncesi her zaman zordur. Tatilden dönersiniz ve kolay olmaz. Bizler yeni sezona hazır olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"HERKES MOURINHO'YU BİLİR"

"Mourinho ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi aldırmıştı. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Çok büyük bir isim. Her zaman kazanmayı isteyen birisi. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, ligde şampiyon olmak istiyoruz. Mourinho da bu mantaliteye sahip birisi. İyi çalışıyoruz, yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz."

"FİT OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Mourinho ile çalışmalar iyi gidiyor. Onunla yapmış olduğumuz antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Uzun antrenmanlar yapıyoruz ama bu şekilde olması gerekiyor. Önemli bir sezona başlayacağız. İyi idmanlar yapıyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. Fit olmamız gerekiyor."

"GEÇEN SEZON BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

"Geçen sezon benim için zorlu geçti. İlk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Benim için zordu. Bu kadar sakatlık yaşamasaydım farklı olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Kafamızı dik tutmamız gerekiyor. Yeni sezon için daha güçlü şekilde döndüm. Tatil süresince çalıştım ve bütün sezon için fitim. Umarım sakatlık yaşamam. Özel hayatımda da dikkat ediyorum. Evimde birlikte çalıştığım bir antrenörüm var. Umarım bu sezon daha iyi işler yaparız. Hepimizin hedefi şampiyonluk."

"YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY SAVAŞMAK"

"Bizim mentalitemiz her zaman her maçı kazanmak. İyi bir takımımız, iyi bir grubumuz var. Tabii ki yeni katılacak arkadaşlarımızı da takımımıza yardımcı olması için bekleriz. Bizlerin her zaman kafamızı dik tutup savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü neler yapabileceğimizi, Şampiyonlar Ligi'nde yer alabileceğimizi biliyoruz. Yapmamız gereken şey savaşmak."

"KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORUM"

"Saha içinde agresif olmamız gerek. Çünkü savaşmak, oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Ben de şahsi olarak kaybetmekten nefret ediyorum. Oynadığım her maçı kazanmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağız. Bir sürü şeyi kazanmak istiyorum. Hem benim için güzel olacak hem de taraftarlarımız için güzel olacak."

"BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

-Taraftarlar hakkında ne söylersin?

Fred: Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum çünkü biz nereye gidersek gidelim bizi her zaman takip ediyorlar. Geçen sene de farklı olmadı. Kötü anlarda bile her zaman o ruhu korudular, bizim yanımızda oldular. Onlara teşekkür ederim. Bu sene de birlikte savaşacağız. Çünkü onlar için eminim bu sezon çok önemli. Kupalar kazanmak istiyoruz. Eminim ki kupaları kazanıp hep birlikte kutlayacağız.