Fred: Takım için geri döndüm

Fenerbahçe'de Rizespor'a karşı hat-trick yapan Fred, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fred yapıtğı açıklamada, "Geri döndüğüm için mutluyum. Maalesef sakatlık yaşamıştım ama şimdi iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. İlk hat-trick'imi yaptığım için mutluyum. 3 gol attığım için çok mutluyum. Bugün iyi bir adım attık, bu şekilde devam etmeliyiz." dedi.

Attığı goller için de konuşan Brezilyalı, "Kariyerimdeki ilk hat-trick'imi yaptığımı konuştuk. Herkesin mutlu olduğunu konuştuk takım olarak iyi bir adım attı. İyi bir takıma karşı oynadık. Cuma günü başka bir maçımız var ve bunu kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.