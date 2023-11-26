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Spor

Fred ve Djiku yorumu! İsmail Kartal: Süreçleri devam ediyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesi demeçler verdi. Tecrübeli teknik adam kadroda bulunmayan Fred ve Alexander Djiku sorusu üzerine, 'Süreçleri devam ediyor. İyi duruma geldiklerinde onları kullanacağız.' sözlerini sarf etti.

26 Kasım 2023 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Fred ve Djiku yorumu! İsmail Kartal: Süreçleri devam ediyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyleyen Kartal, "Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi

FRED VE DJKU AÇIKLAMASI

Sakatlıkları bulunan Fred ve Djiku için konuşan Kartal, "Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyor. İyi duruma geldikleri zaman onları kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Karagümrük'ün çıkışta olduğuna dikkat çeken İsmail Kartal, "Karagümrük çıkışta bir ekip. Bugün kazanmak için oynayacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Analizler ve idmanlar sonrasında iyi bir mücadele ve iyi sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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