İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7933
  • EURO
    47,7775
  • ALTIN
    4387.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fred: Yapacak çok fazla işimiz var

Fenerbahçe forması giyen Fred, Feyenoord karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi13 Ağustos 2025 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Fred: Yapacak çok fazla işimiz var
ABONE OL

Fenerbahçe forması giyen Fred, Feyenoord karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Öncelikle çok mutluyum tur atladığımız için. Bu çok önemliydi bizim için. İlk maçta en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama bu maçta taraftarımızla birlikte harika bir oyun oynadık. İlk golü yedik, talihsiz ve kötü bir gol yedik ama sonrasında harikaydık. İşte mücadele bu! İşte ruh bu! Bu çok önemli. Hafta sonu önemli bir maç oynayacağız. Yapacak çok fazla işimiz var." dedi.

Fred, "Bu maç iyi oynadığım için kendi adıma da mutluyum. Takım olarak iyi oynadık. Mükemmel bir ruh ortaya koyduk. Kendimi iyi hissediyorum. Hazırlık sürecini iyi geçirdim. İkinci maçımızdı ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Kendimi geliştirmem gereken noktalar var ama genel performansımızdan mutluyum. Böyle devam etmeliyiz. Harika bir sezon bizi bekliyor olacak." sözlerini sarf etti.

  • Fred açıklaması
  • Fenerbahçe
  • Feyenoord maçı
  • futbol oyuncusu.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.