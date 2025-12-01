İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Fred'den hakem tepkisi: Uzatma çok kısaydı

Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, derbi sonrası yaptığı açıklamada oyunun çok durduğunu ve verilen uzatmanın yetersiz olduğunu söyledi.

1 Aralık 2025 Pazartesi 22:46
Fred'den hakem tepkisi: Uzatma çok kısaydı
Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Derbide sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıkan Fred, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem." dedi.

"MAÇI HAK ETTİK"

Maçın genelinde üstün taraf olduklarını belirten başarılı orta saha, "Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

FRED'DEN HAKEM YORUMU

Hakemin verdiği ek sürenin yetersiz olduğunu düşünen Fred, "Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence." dedi.

Derbi beraberlik bitse de şampiyonluk inancını vurgulayan Fred, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımla gurur duyuyorum. Herkes aynı istikamette hareket etti. Bugün 1 puan aldık, hâlâ yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

