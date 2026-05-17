İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fred'den son 3 maçta 5 gollük katkı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, ligde son 3 maçta 5 gollük katkı sağladı.

IHA17 Mayıs 2026 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Fred'den son 3 maçta 5 gollük katkı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Eyüpspor ile karşılaşırken Fred 1 gole imza attı.

Müsabakanın 68. dakikasında sol kanattan gelişen atak sonrası Fred, arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Sezonun ilk haftalarında takımın değişmez isimlerinden olan ve sonrasında rotasyona giren Fred, ligde son 3 maçta ise 11'de kendisine yer buldu. Fred, Marco Asensio'nun da sakatlığı nedeniyle 10 numara bölgesinde görev yaptı. Başakşehir karşılaşmasında 2 asist yapan Fred, Konya deplasmanında ise 2 gole imza attı. 33 yaşındaki orta saha Eyüpspor filelerini de 1 kez sarsarken, bu süreçte 5 gole doğrudan katkı sağladı.

Fred, Süper Lig'de 15'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta forma giydi ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.