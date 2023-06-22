İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    24,7816
  • EURO
    27,1693
  • ALTIN
    1523.44
  • BIST100
    5428.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Frederic Kanoute'den Fatih Belediyesi'ne ziyaret
Spor

Frederic Kanoute'den Fatih Belediyesi'ne ziyaret

Sevilla'nın efsane oyuncusu Frederik Kanoute, Türkiye'ye gelerek Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti.

22 Haziran 2023 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Frederic Kanoute'den Fatih Belediyesi'ne ziyaret
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan ve kentin tarihi, kültürel bölgelerini gezen Kanoute'nin Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Belediyeye ait kütüphaneyi gezen ve başkan Turan'la futbol üzerine sohbet eden Kanoute'nin kendisine ait sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Başkan Turan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanoute, uzun yıllar Sevilla forması giymiş başarılı bir futbolcu. Biz aynı zamanda onu Müslüman kardeşlerimize yapmış olduğu yardım çalışmalarıyla da tanıyoruz. 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülü'nü de alan Kanoute'ye ziyareti için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.