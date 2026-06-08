Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, geleceğiyle ilgili yeni yönetimi ve teknik direktörü bekliyor.

Fred, ülkesinden Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı.

RAPOR ÖNEMLİ OLACAK

Fenerbahçe'de yapılan seçimde başkanlığa Aziz Yıldırım seçildi. Aziz Yıldırım ile birlikte teknik direktörlük koltuğuna da Aykut Kocaman'ın geri dönmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM VE AYKUT KOCAMAN

Sarı-lacivertlilerde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, çarşamba günü mazbatasını alıp mesaiye başlayacak. Yıldırım'ın, mazbatasını almasının ardından Aykut Kocaman'ı da resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeni yönetim ve teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman'ın, hemen çalışmalara başlaması ve oyuncularla ilgili kararlar alması bekleniyor.

Atletico Mineiro ile anlaşan Fred'in geleceği de yönetim ve teknik direktör arasında yapılacak toplantının ardından belli olacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in, Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.