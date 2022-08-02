Fredrik Midtsjö resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Galatasaray, Alkmaar'a 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini, Midtsjö'ye ise yıllık 975 bin avro verileceğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."