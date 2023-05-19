İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Freiburg, 2 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı
Spor

Freiburg, 2 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı

Bundesliga'nın 33. haftasında Freiburg sahasında Wolfsburg'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Freiburg 2 maç aradan sonra yeniden 3 puanı hanesine yazdırdı.

19 Mayıs 2023 Cuma 23:54 - Güncelleme:
Freiburg, 2 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Freiburg, sahasında Wolfsburg'u konuk etti.

Europa-Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Freiburg ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı başardı.

Maçınm ilk yarısı golsüz sona ererken 71. dakikada Christian Gunter eşitliği bozdu. 75. dakikaya gelindiğinde Freiburg formasıyla son kez iç sahada maça çıkan Nils Petersen, oyuna girdikten 5 dakika sonra 75'te farkı ikiye çıkararak takımına 3 puanı getirenlerden biri oldu.

90+3te Hofler kırmızı kart görerek ev sahibi Freiburg'u son anlarda 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Freiburg 2 maç aradan sonra üç puanı alarak 59 puana yükseldi. Wolfsburg ise 49 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.