İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5742
  • EURO
    52,9476
  • ALTIN
    6589.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Freiburg'da final mesaisi tamamlandı

Freiburg, UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 21:13 - Güncelleme:
Freiburg'da final mesaisi tamamlandı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere'nin Aston Villa takımıyla karşılaşacak Freiburg hazırlıklarını tamamladı.

Finalin oynanacağı Tüpraş Stadı'nda son antrenmanını yapan Alman ekibi, çalışmasını teknik direktör Julian Schuster yönetiminde gerçekleştirdi.

Basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Freiburglu oyuncular, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Bir süre üç gruba ayrılarak değişmeli hücum ve savunma organizasyonları üzerinde duran Alman ekibi son bölümde kanat ve şut çalışmaları yaparak hazırlıklarını sonlandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.