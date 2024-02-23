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Spor

Freiburg'dan Lens karşısında muhteşem dönüş!

Freiburg, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Lens ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Alman temsilcisi ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı önce uzatmaya taşıdı, ardından 99. dakikada attığı golle turu geçen taraf oldu.

23 Şubat 2024 Cuma 00:10 - Güncelleme:
Freiburg'dan Lens karşısında muhteşem dönüş!
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Lens ile Freiburg karşı karşıya geldi. Freiburg, 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Lens, 28'de David Costa ve 45'te Sepe Elye Wahi ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Freiburg'ta Roland Sallai 67'de farkı bire indirdi. Macar futbolcu, 90'da bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmaya uzatmaya götürdü.

Freiburg, 99'da Michael Gregoritsch ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk maçtaki 0-0'lık eşitlik sonrası Freiburg, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

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