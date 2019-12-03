Frene basmak yaramıyor

SÜPER Lig’in 13. Haftasında sahasında Galatasaray ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan Trabzonspor’a öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamamak pahalıya patladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetimindeki Bordo-Mavililer, ligde şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu.

5 MAÇTA TOPLAM 11 PUAN GİTTİ

Sezona Kasımpaşa deplasmanında başlayan Trabzonspor, bu karşılaşmada 1-0 öne geçse de sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sıkıntıyı evindeki Gençlerbirliği, deplasmandaki Başakşehir ve Sivas ile yine sahasındaki Galatasaray karşılaşmalarında da yaşadı. Bordo-Mavililer, Yiğidolar’a karşı 3, diğer maçlarda 2’şer olmak üzere öne geçtiği 5 maçta toplam 11 puan kaybetti.

KARAMAN: YANLIŞ YAPMADIM

Trabzon’un öne geçtiği maçlarda frene bastığı için kayıpların yaşandığını ileri süren otoriteler ve bazı taraftarlar bu noktada Teknik Direktör Ünal Karaman’ı sorumlu tuttu. Karaman’ın son Galatasaray maçında Hosseini’yi çıkartıp 3 aydır oynamayan Ekuban’ı sahaya sürmesi gibi yaptığı hatalı değişikliklerin bu kayıplara yol açtığı kaydedildi. Trabzon’un hocası ise bu eleştirilere katılmadığını ifade ediyor