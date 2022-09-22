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Spor

Frenkie de Jong: Ben hep Barcelona'da kalmak istedim

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Frenkie de Jong, yaz transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2022 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
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Transfer döneminde ismi İngiliz devleri Chelsea ve Manchester United ile anılan Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong, yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

The Athletic'te yer alan habere göre Barcelona'da kalma kararını Mayıs ayında verdiğini dile getiren Hollandalı futbolcu, "Ben hep Barcelona'da kalmak istedim, bu yüzden yaz aylarında hep sakin kaldım. Çok fazla ayrıntı veremem. Kulübün fikirleri var, benim de kendi düşüncelerim var. Chelsea ve Manchester United'ın ilgisi mi? Mayıs ayında Barcelona'da kalmak istediğime karar verdim. Yaz boyunca da bu kararımı hiç değiştirmedim." dedi.

Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun ismi geçtiğimiz transfer döneminde sık sık İngiliz ekipleriyle anılmıştı. Bununla birlikte Barcelona'nın da Frenkie de Jong ile yolları ayırmak istediği iddiaları bulunuyordu.

86 MİLYON EURO BONSERVİS

2019 yılında 86 milyon Euro bonservis bedeli ile Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong, bu sezon şu ana kadar 8 maçta forma giydi ve 1 kez gol atma başarısı gösterdi.

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