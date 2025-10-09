İSTANBUL 17°C / 12°C
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Frenkie De Jong'dan La Liga yönetimine sitem
Spor

Frenkie De Jong'dan La Liga yönetimine sitem

Villarreal-Barcelona maçının ABD'de Miami'de oynatılması kararına Frenkie De Jong'dan tepki geldi.

9 Ekim 2025 Perşembe 10:28
Frenkie De Jong'dan La Liga yönetimine sitem
Villarreal ile Barcelona arasında oynanacak La Liga karşılaşması Miami'de yapılacak. Lig yönetimi bu kararı Çarşamba günü resmen duyurdu. Ancak Barcelona'nın orta saha yıldızı Frenkie De Jong, alınan karardan memnun değil. Hollanda Milli Takımı kampında konuşan De Jong, "Oraya gitmemizden hoşlanmıyorum ve buna katılmıyorum. Rekabete haksızlık oluyor. Bu, oyuncular için iyi bir şey değil." ifadelerini kullandı.

De Jong ayrıca, "Kulüpler markalarını uluslararası alanda geliştirmek istiyor, bunu anlıyorum ama kabul etmiyorum. Maç yoğunluğu ve seyahat zaten fazla. Miami'de lig maçı oynamak gereksiz." dedi. Yıldız oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 1 asist yaptı ve sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

