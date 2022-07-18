Frenkie de Jong'dan Manchester United kararı

Sport'un haberine göre; 25 yaşındaki orta saha oyuncu Frenkie de Jong, Manchester United'a transfer olmak istemediğini Barcelona yönetimine bildirdi.

Manchester United, De Jong için Barcelona yönetimine 85 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti.

Barcelona yönetimi, De Jong'a ceza olarak ABD'deki sezon öncesi gerçekleşecek hazırlık kampına götürmemeyi planlıyor.

Hollandalı oyuncu sadece Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.

De Jong, geçtiğimiz sezon La Liga'da 33 maçta forma giyerken 3 gol ile 3 asist kaydetti.