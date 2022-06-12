Frenkie de Jong'tan Manchester United iddiaları hakkında açıklama

Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong'a, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Hollanda-Polonya maçının ardından hakkındaki Manchester United haberleri soruldu.

ESPN muhabiri tarafından sorulan, "Barcelona'daki plajları bırakıp Manchester'ın soğuğuna gitmekte emin misin?" sorusuna gülerek karşılık veren Frenkie de Jong, "Şu anda bir şey söyleyemem." dedi ve soruyu geçiştirdi.

İtalyan basınından Fabrizio Romano, Manchester United ile Barcelona'nın yaklaşık iki haftadır Frenkie de Jong için görüştüğü ancak İngiliz ekibinin yaptığı 60 milyon euro artı 10 milyon euro bonus teklifinin karşılık bulmadığını ifade etmişti.

Frenkie de Jong, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 47 maçta 4 gol 5 asistlik performans sergilemişti.