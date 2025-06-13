Frenkie De Jong'un Barcelona'da kalması için kritik adım

Barcelona, Frenkie De Jong'un sözleşmesini uzatmayı bu yazın en büyük önceliklerinden biri olarak belirledi. Teknik direktör Hansi Flick'in özel isteğiyle masaya oturan kulüp, 2026'da bitecek mevcut kontratın ötesine geçmek istiyor. Hollanda Milli Takımı kampında da Jong, görüşmelerde herhangi bir pürüz beklemediğini belirtti.

Önceki yazlardaki pürüzlerin aksine bu kez tüm taraflar uzlaşmaya yakın. De Jong, menajeri Ali Dursun'u değiştirme sürecinde ve bu değişim süreci de masadaki müzakereleri hızlandırabilir. Öte yandan Barcelona'nın elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri de oyuncunun hayat arkadaşı Mikky Kiemeney. Çift, ikinci çocuklarını bekliyor ve Barcelona'da yaşamaktan oldukça memnun.