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Spor

Frenkie De Jong'un Barcelona'da kalması için kritik adım

Barcelona, Hansi Flick yönetiminde yeniden formunu bulan Frenkie De Jong ile sözleşme uzatma görüşmelerine hız verdi.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Frenkie De Jong'un Barcelona'da kalması için kritik adım
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Barcelona, Frenkie De Jong'un sözleşmesini uzatmayı bu yazın en büyük önceliklerinden biri olarak belirledi. Teknik direktör Hansi Flick'in özel isteğiyle masaya oturan kulüp, 2026'da bitecek mevcut kontratın ötesine geçmek istiyor. Hollanda Milli Takımı kampında da Jong, görüşmelerde herhangi bir pürüz beklemediğini belirtti.

Önceki yazlardaki pürüzlerin aksine bu kez tüm taraflar uzlaşmaya yakın. De Jong, menajeri Ali Dursun'u değiştirme sürecinde ve bu değişim süreci de masadaki müzakereleri hızlandırabilir. Öte yandan Barcelona'nın elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri de oyuncunun hayat arkadaşı Mikky Kiemeney. Çift, ikinci çocuklarını bekliyor ve Barcelona'da yaşamaktan oldukça memnun.

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