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Spor

Frenkie de Jong'un Barcelona'daki geleceği belli oldu

Sezon başında yaşadığı sakatlık sorunları sonrası performansı tartışma konusu olan Frenkie de Jong, yeniden formunu buldu. Barcelona ile sözleşme uzatma görüşmeleri sakin bir atmosferde sürerken, taraflar anlaşmaya yakın. Hollandalı yıldızın kulüpte kalması için maaş indirimi yapması bekleniyor.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 15:19 - Güncelleme:
Frenkie de Jong'un Barcelona'daki geleceği belli oldu
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Frenkie de Jong'un Barcelona'daki geleceği yeniden olumlu bir yöne evriliyor. Sezon başında sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşayan ve performansı tartışılan Hollandalı orta saha oyuncusu, 2025 itibarıyla takımdaki yerini yeniden sağlamlaştırdı.

Kulüp yönetimiyle olan ilişkileri güçlenen De Jong, Deco liderliğindeki sportif ekiple sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.

Diario Sport'un haberine göre görüşmeler sakin ve yapıcı bir ortamda ilerliyor. Her iki taraf da anlaşmanın önünde ciddi bir engel görmüyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, kulüpte kalmak için maaşında indirime gitmesi bekleniyor.

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