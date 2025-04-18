Frenkie de Jong'un Barcelona'daki geleceği belli oldu

Frenkie de Jong'un Barcelona'daki geleceği yeniden olumlu bir yöne evriliyor. Sezon başında sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşayan ve performansı tartışılan Hollandalı orta saha oyuncusu, 2025 itibarıyla takımdaki yerini yeniden sağlamlaştırdı.

Kulüp yönetimiyle olan ilişkileri güçlenen De Jong, Deco liderliğindeki sportif ekiple sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.

Diario Sport'un haberine göre görüşmeler sakin ve yapıcı bir ortamda ilerliyor. Her iki taraf da anlaşmanın önünde ciddi bir engel görmüyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, kulüpte kalmak için maaşında indirime gitmesi bekleniyor.