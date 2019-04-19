Frey idmanda şov yapıyor maçta ortada yok
Ersun Yanal, forvet krizini Ayew'le çözmenin planlarını yaparken Frey imdada yetişti.
Slimani'nin kadro dışı, Soldado'nun cezalı olduğu Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, forvet krizini Ayew'le çözmenin planlarını yaparken Frey imdada yetişti.
Alanya ile Pazar günü karşılaşacak olan sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, bu hafta başladığı idmanlardakiperformansı ve attığı gollerle İsviçreli golcü 'Hazırım' mesajı verdi.
İDDİAYI VALBUENA KAZANDI
Sarı-lacivertlilerin iki futbolcusu Valbuena ve Eljif idmanda iddiaya girdi. Valbuena, yaklaşık 40 metreden boş minyatür kaleye topu ağlarla buluşturdu. Sosyal medyadan videosunu paylaşan Fransız oyuncu, "Her zaman bahse varım" dedi.
(Sabah)
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