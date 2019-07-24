Frey transferi çıkmazda
FENERBAHÇE’NİN Çaykur Rizespor’a satmak için görüşmeler yaptığı Frey transferinin çıkmaza girdiği öğrenildi.
- Star Spor
Sarı-Lacivertliler, İsviçreli golcü için Karadeniz ekibinden kiralama bedeli talep etmezken, sadece yıllık ücretini karşılamasını istedi. Rizespor yönetimi ise 770 bin euroyu fazla bulurak onu da Fener’in ödemesini talep etti. Bu nedenle transfer şimdilik askıya alındı.
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