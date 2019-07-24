Frey transferi çıkmazda

Sarı-Lacivertliler, İsviçreli golcü için Karadeniz ekibinden kiralama bedeli talep etmezken, sadece yıllık ücretini karşılamasını istedi. Rizespor yönetimi ise 770 bin euroyu fazla bulurak onu da Fener’in ödemesini talep etti. Bu nedenle transfer şimdilik askıya alındı.