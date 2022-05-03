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Spor

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta finale yükseldi

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı final maçında deplasmanda konuk olduğu MoraBanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi.

AA3 Mayıs 2022 Salı 23:04 - Güncelleme:
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ULEB Avrupa Kupası (EuroCup)'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırdı.

Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

SALON: Poliesportiu D'andorra

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

MORABANC ANDORRA: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al

1. PERİYOT: 20-22

DEVRE: 34-38

3. PERİYOT: 56-63

  • frutti extra bursaspor
  • eurocup
  • MoraBanc Andorra

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