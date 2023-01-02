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Spor

Frutti Extra Bursaspor evinde Beşiktaş Emlakjet'i yendi

Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 88-74 mağlup etti.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 23:20 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor evinde Beşiktaş Emlakjet'i yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet'i 88-74 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Needham'ın dış atışları, Auguste'nin de boyalı alandaki etkili performansıyla sayılar üreten Frutti Extra Bursaspor, 5. dakikada 16-5 üstünlük sağladı. Savunmadaki sertlikle beraber Onuralp Bitim'in de hücumda devreye girmesiyle sayılar bulmaya devam eden yeşil-beyazlılar, ilk çeyreği 29-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, Egemen Güven'in pota altındaki hücum oyunları ve Rich'in sayılarıyla 3. dakikada farkı 5'e (31-26) indirdi. Bu dakikada Başantrenör Dusan Alimpejic'in aldığı molanın ardından parkeye daha enerjik çıkan Frutti Extra Bursaspor, Auguste ve Dudzinski'nin sayılarıyla kontrolü tekrar eline aldı ve 17. dakikada farkı tekrar çift hanelere çekti: 41-30. Kalan dakikaları da iyi oynayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-35 üstün girdi.

Üçüncü periyota da iyi başlayan konuk ekip Beşiktaş Emlakjet, Mccormack'ın asist ve sayılarıyla 22. dakikada farkı tek hanelere (52-43) indirdi. Bursa temsilcisi sık sık farkı çift hanelere taşısa da periyotun sonlarına doğru tempoyu arttıran Beşiktaş Emlakjet, Mccormack ve Usher'in set hücumlarından bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya kadar indirdi, final periyotuna Frutti Extra Bursaspor'un 69-63 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotun başında Beşiktaş Emlakjet, Akif Egemen Güven'in üçlüğüyle farkı 3'e kadar indirmeyi başardı: 69-66. Siyah-beyazlıların bu dönüşüne iyi reaksiyon gösteren Frutti Extra Bursaspor, Auguste ve Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere (76-66) yükseltti. Bu dakikan itibaren yeşil-beyazlı taraftarların da yoğun desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, rakibin skorda tekrar dönmesine izin vermedi ve parkeden 88-74 galip ayrıldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Göksun Öz

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 20, Onuralp Bitim 24, Auguste 26, Dudzinski 4, Clemmons 5, Tarık Sezgün, Yiğitcan Saybir 2, Enes Berkay Taşkıran 2, Ömer Utku Al 2, Mithat Can Özalp, Ahmet Düverioğlu 3

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 12, Okben Ulubay 5, Orelik 7, Mooney 8, Mccormack 19, Ömer Can İlyasoğlu 10, Efe Tahmaz, Akif Egemen Güven 8, Burak Can Yıldızlı, Rich 5

1. PERİYOT: 29-18

DEVRE: 50-35

3. PERİYOT: 69-63

5 FAULLE ÇIKANLAR: 37.42 Mooney (Beşiktaş Emlakjet), 37.53 Dudzinski (Frutti Extra Bursaspor)

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