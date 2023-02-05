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Spor

Frutti Extra Bursaspor evinde farklı kazandı

Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-73 mağlup etti.

AA5 Şubat 2023 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor evinde farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-73 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Semih Vural, Polat Parlak

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 12, Onuralp Bitim 24, Auguste 27, Dudzinski 2, Clemmons 4, Yiğitcan Saybir 8, Enes Berkay Taşkıran 3, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu 6, Dawkins 7

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu 13, Harrison 10, Rogkavopoulos 12, Altan Erol 1, Gielo 3, Bilgehan Diril 2, Ayberk Olmaz 9, Hamilton 12, Muhammed Doğan Şenli 11, Gökhan Aydın

1. PERİYOT: 26-12

DEVRE: 44-33

3. PERİYOT: 65-54

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 31.40 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 37.32 Clemmons (Frutti Extra Bursaspor)

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