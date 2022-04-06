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Spor

Frutti Extra Bursaspor evinde kaybetti

Frutti Extra Bursaspor, ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son karşılaşmasında evinde konuk ettiği Buducnost VOLI'ye 89-86 mağlup oldu.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 00:45 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 00:45
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Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 89-86 yenildi.

Bursa ekibi daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan Batuk

BUDUCNOST VOLI: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6, Danilo Nikolic 5, Perry 19, Atic 14, Seeley 6, Zoran Nikolic 11, Kuridza 5, Drobnjak, Popovic

1. PERİYOT: 12-19

DEVRE: 40- 44

3. PERİYOT: 68-72

  • Frutti Extra Bursaspor
  • Buducnost VOLI
  • ULEB Erkekler Avrupa Kupası

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