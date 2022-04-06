Frutti Extra Bursaspor evinde kaybetti

Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına 89-86 yenildi.
Bursa ekibi daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Dudzinski 13, Needham 11, Ömer Utku Al 14, Andrews 26, Hayes 6, Metin Türen 2, Onuralp Bitim 14, Birkan Batuk
BUDUCNOST VOLI: Cobbs 21, Micov 2, Barovic 6, Danilo Nikolic 5, Perry 19, Atic 14, Seeley 6, Zoran Nikolic 11, Kuridza 5, Drobnjak, Popovic
1. PERİYOT: 12-19
DEVRE: 40- 44
3. PERİYOT: 68-72