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Spor

Frutti Extra Bursaspor evinde kıl payı kazandı

Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Darüşşafaka'yı 83-81 yendi.

26 Mart 2022 Cumartesi 20:27 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 20:27
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka'yı 83-81 mağlup etti.

SALON: Naim Süleymanoğlu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 17, Onuralp Bitim 8, Andrews 13, Hayes 21, Dudzsinki 14, Holland 10, Metin Türen, Ömer Utku Al

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 26, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 25, Pineiro 4, Ragıp Berke Atar 8, Can Maxim Mutaf, Sinan Güler 3, Cullough 4, Troy Selim Şav, Görkem Doğan 2

1. PERİYOT: 17-22

DEVRE: 45-37

3. PERİYOT: 66-60

5 FAULLE ÇIKAN: 39.57 Pineiro (Darüşşafaka)

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