Frutti Extra Bursaspor evinde kıl payı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka'yı 83-81 mağlup etti.
SALON: Naim Süleymanoğlu
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 17, Onuralp Bitim 8, Andrews 13, Hayes 21, Dudzsinki 14, Holland 10, Metin Türen, Ömer Utku Al
DARÜŞŞAFAKA: Caupain 26, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 25, Pineiro 4, Ragıp Berke Atar 8, Can Maxim Mutaf, Sinan Güler 3, Cullough 4, Troy Selim Şav, Görkem Doğan 2
1. PERİYOT: 17-22
DEVRE: 45-37
3. PERİYOT: 66-60
5 FAULLE ÇIKAN: 39.57 Pineiro (Darüşşafaka)