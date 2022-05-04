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Spor

Frutti Extra Bursaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladı

EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra'yı deplasmanda 85-68 yenerek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor'u Barış Spor Salonu Tesisleri'nde yeşil-beyazlı takımı coşkulu şekilde karşıladı.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
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ULEB Avrupa Kupası (EuroCup)'nda adını finale yazdıran ve Bursa'ya dönen Frutti Extra Bursaspor, final kalma başarısını taraftarlarıyla kutladı.

Nilüfer ilçesinde bulunan Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin önünde toplanan yüzlerce yeşil beyazlı taraftar, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor takımını karşıladı.

Takım otobüsten inen oyuncular ve teknik kadro, taraftarların sevgi gösterileri arasında salona girdi. Daha sonra salona alınan taraftarlar, oyuncularla galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

  • Frutti Extra Bursaspor
  • eurocup
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