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Spor

Fuat Çapa: ''22. haftadan sonra lideriz''

Süper Lig'de kapanış maçında şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayan Kasımpaşa sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, açıklamalarda bulundu.

26 Temmuz 2020 Pazar 19:43 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 19:43
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek sezonu kapattıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'i tebrik eden Çapa, "Başarı nasıl geliyor diye uzaklarda arıyoruz, çok uzağa gitmeye gerek yok. Başakşehir'in ne misyonunda, ne vizyonunda değişim oldu. Türkiye'de kaybedince ya hoca gider, ya sistem gider. Yeni gelen hoca da aynı şekilde devam etti, Avrupa'da onlara başarılar diliyorum." dedi.

"KÜME DÜŞTÜ GÖZÜYLE BAKIYORLARDI"

Yönetimin "Herkesin küme düştü gözüyle baktığı bir Kasımpaşa'dan bahsediyoruz. Kasımpaşa köklü bir camia ve arkasında sağlam bir yönetim kurulumuz ve başkanımız var. Oyuncularımızın herhangi bir alacağı kalmadı, yönetime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"22. HAFTADAN SONRA LİDERİZ"

İyi bir yükseliş yakaladıklarını kaydeden teknik adam, "22. haftadan sonrasına bakarsak, biz lideriz, Başakşehir'in önündeyiz. Biz bu sezonla ilgili üzerimize düşeni yaptık. Ligde kalmayı başardık, gelecek sezon için de hayırlısı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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