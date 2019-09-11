Fuat Çapa antrenmana çıkmadı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, akşam yapılan antrenmana katılmadı.
TFF 1'inci lig takımlarından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa antrenman öncesi tesislerden ayrılırken, Eskişehirsporlu futbolcular akşam yapılan antrenmana Fuat Çapa olmadan başladı. Antrenmanı altyapı hocaları Serdar Eroy ile Ergin Işık yaptırdı. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.
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