Fuat Çapa: Galatasaray maçı bizim açımızdan önem arz ediyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 14 maçtır yenilmeyen Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, sarı-kırmızılılarla oynayacakları mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lige çıktıkları son sezondan bu yana puan alamadıkları tek takımın Galatasaray olduğunu hatırlatan Çapa, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakalarında olduğu gibi bu maçtan da mağlup olmadan ayrılmak istediklerini dile getirdi.

"GALATASARAY MAÇINDAKİ TEK ENDİŞEMİZ HAKEM"

Galatasaray'dan da puan ve veya puanlar alarak şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirten Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Cuma günü oynayacağımız Galatasaray maçı bizim açımızdan birkaç tane önem arz ediyor. Süper Lig'e çıktıktan sonra Galatasaray tek puan alamadığımız takım. Bundan dolayı bunu çok değerli ve çok önemli görüyoruz. Samsunspor'un son sezonlarda gelişimini gördüğünüzde ki biz bu oynayacağımız karşılaşmada mutlaka puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Yani geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı tekrar hatırlayacak olursak orada Satka'ya yapılan faul sonucu yemiş olduğumuz bir üçüncü gol vardı. Onun haricinde gayet olumlu bir karşılaşma oynamıştık. Burada önemli olan kısım şu, biz çıkıp en iyi şekilde oyunumuzu oynayacağız. Oyun olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası ama biliyorsunuz hakem kısmı önemli rollerden bir tanesi olacaktır bu karşılaşmada. Biz bugüne kadar en ufak hakemlerle ilgili olumsuz bir şey söylemedik. Çünkü sadece sahaya konsantre olduk. Ama açıkçası beni tek endişelendiren konu maçın yönetimi olacak. Çünkü iki sezon üst üste yaşamış olduğumuz bir tecrübe var orada. Oyun olarak her rakibe saygı duyduğumuz gibi Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Oyun olarak bizi yenebilirler. Onda sıkıntı yok. Ama önemli olan diğer kısımlarda bize dezavantaj sağlanmasın yeter ki. En güzel şekilde çıkıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Bugüne kadar almış olduğumuz sonuçlarda taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Sakat futbolcuların dönüşü ile alakalı bilgiler veren Çapa, "Önümüzde oynayacağımız, Süper Lig'de 3 tane çok önemli karşılaşma var. Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe. Diğer tarafta Avrupa kupalarında oynayacağımız 2 tane karşılaşma var. Bizim adımıza çok çok önemli. Çünkü açıkçası ilk 8 içerisinde grubu tamamlamak istiyoruz. Buna ilaveten de transfer dönemi açılmadan önce de bir Süper Kupa var. Bu süreç bize elimizdeki mevcut olan oyuncular, sakat olan oyuncuların kimlerin ne zaman döneceğini gösterecek. Büyük bir ihtimal Olivier Ntcham ile Lubo Satka en kısa zamanda aramızda olacak. Tanguy Coulibaly hafta sonuna yetişir mi, yetişmez mi tam olarak bilmiyorum ama onu da AEK maçına yetiştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"YABANCI OYUNCU BULMADA SIKINTI ÇEKMİYORUZ, YERLİ OYUNCU BULMAK TÜM KULÜPLER İÇİN SIKINTILI"

Transferde yabancı oyuncu bulma ve getirme konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ancak kaliteli Türk oyuncu bulmakta tüm Süper Lig kulüpleri gibi zorluk çektiklerine vurgu yapan Fuat Çapa, "Takım olarak biz nelere ihtiyaç olabileceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yabancı anlamında oyuncu bulmakta çok sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü yeterince oyuncu var, elimizde de var. Dışarıda alabileceğimiz oyuncular da var. Ama yerli oyuncu anlamında sıkıntılıyız. Sadece biz değil, tüm Süper Lig takımlarının yaşamış olduğu aynı sıkıntılar. Bundan dolayı açıkçası orayı biraz sayısal olarak, kalite olarak artırmamız gerekiyor. Gelecek adına da artırmamız gerekiyor. Sadece bugünü düşünerekten değil ama gelecek sezonu hatta gelecek sezonları düşünerek sayı olarak ve kalite olarak artırmamız lazım. Çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı konusunda da elinizdeki mevcut olan sayıya göre, yabancı giderse ona göre alma şansınız var. Yerli oyuncu kısmında böyle bir sınırlamamız yok ama tek sınırlamamız yerli, bizle beraber o hedefleri kovalayabilecek olması. Bizim talip olduğumuz oyunculara, diğer kulüpler de talip. Burada da oyuncunun seçeneği, maddi konular devreye girmiş oluyor. Bunu da en güzel şekilde kulübün gelecekle ilgili hedeflerini anlatarak, oyuncuları ikna etmeye çalışacağız. Çünkü maddi olarak bizim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor ile rekabet etme şansımız yok. Bu çok açık ve net bir şekilde. Bunu da kabul ediyoruz, haddimizi de biliyoruz. Ama doğru bir planla aradaki farkı kapatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.