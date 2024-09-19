Fuat Çapa: Galibiyeti getiren kısım taktiksel becerilerimiz oldu

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de dün akşam oynanan erteleme maçında Başakşehir FK müsabakasını ve deplasmanda Rizespor ile oynayacakları maç hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Fuat Çapa, "Başakşehir maçı taktiksel anlamda bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşmaydı. Başakşehir'in sezona iyi başlaması, Avrupa kupalarında göstermiş olduğu performans ortada. Son yıllarda Başakşehir her zaman ilk 5-6 içinde bulunan bir takım haline geldi. Öyle bir alışkanlığı olan kültüre sahipler. Uzun süredir birlikte oynayan oyuncu sayısının çok fazla olması, ligin özellikle ilk haftalarında çok net bir şekilde bu avantaj ön plana çıkıyor. Başakşehir karşılaşması bize tamamen taktiksel ve oyun disiplininden uzaklaşmayan bir Samsunspor izletti. Galibiyeti getiren kısım taktiksel becerilerimiz oldu diyebilirim. Samsunspor geçen sene iç sahada en iyi performans gösteren takımlardan birisiydi. Bu karşılaşmada bir takım henüz mağlubiyet yaşamamış olan tarafken diğer takımda sahasında henüz galip gelememiş olan taraftı. Özgüvenimiz ve camiamız adına bizi sevindirdi" dedi.

'BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK'

İç sahada oynadıkları disiplinde Rizespor karşısına çıkmaları gerektiğini söyleyen Çapa, "Rizespor son zamanda kadrosuna çok fazla oyuncu kattı. Geçtiğimiz sezonda takımda oynayan futbolcuların büyük bir kısmını yine takımda tuttular. Şu ana kadar alınan sonuçlar kimseyi kandırmasın. Bizi de aynı şekilde. Bu maç bizim için önemli ve zor bir karşılaşma olacak. Bundan dolayı da aynı disiplini, aynı konsantrasyonu ve aynı istihbaratı en az iç sahada yaptığımız kadar göstermek zorundayız" dedi.