Fuat Çapa: Mutlaka bir forvet alacağız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 13 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde karşılaşmanın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam ederken, Futbol Direktörü Fuat Çapa da transfer konusuyla ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"SATKA, HOLSE VE NTCHAM'IN SÖZLEŞMELERİ UZATILACAK"

Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Satka ve Ntcham'ın yanı sıra 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Holse ile yeni sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Neye ihtiyacımız var önce onu tespit etmek gerekiyor. Sezon başı, hazırlık dönemi, sonrasında oynanan karşılaşmalar bize geri dönüş oluyor. Geçen sezon elimizde kimler vardı, kimler ayrıldı, yerlerine kimler geldi, kadrodaki bazı mevkileri nasıl tamamlayabiliriz bunlar çok önemli unsurlar. Yeni gelenlerin performanslarını gördükten sonra hocamızla kadro yapısıyla ilgili bir değerlendirme yaptık. Oyun felsefemiz var. Bunun üzerine devam etmemiz gerekiyor. Çok fazla oyuncu transfer edebilirsiniz ama önemli olan gelecek oyuncuların bize ne katacağı. Kulüp olarak ne istediğimiz de çok önemli. Her maçı kazanmak istiyoruz ama uzun bir maratondayız. Bu sezon sözleşmeleri bitecek oyuncularımızla sözleşme yeniledik. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek oyuncuları uzattık. Şu anda da Carlo Holse, Olivier Ntcham ve Lubo Satka'nın da sözleşmelerini uzatacağız. Kadrodaki oyunculardan memnun olduklarımızın sözleşmelerini uzatacağız. Bazı oyunculara teklif geldiği yazılıyor. Bunlara çok itibar etmemek gerekiyor" dedi.

"CUMARTESİDEN ÖNCE MUTLAKA BİR FORVET ALACAĞIZ"

Forvet transferini cumartesi gününe kadar bitireceklerinin altını çizen Fuat Çapa, "Eksik olan mevkiimiz şu an itibariyle çok net ve açık. Bir forvet ihtiyacımız var. Profili ilk önce çok yüksek belirledik. Marius Mouandilmadji ile rekabet edebilecek, önünde olabilecek bir isme yöneldik. 4 kulvarda yarışacağız. Bu tür profillere gittiğiniz zaman harcama limitine takılıyorsunuz. 23 milyon Euro limitimiz var. 6 milyon Euro'dan aşağıya o profilde oyunu bulmak çok zor. Yerli oyunculardan kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım ile görüştük. Transfer ücreti dışında istenen rakamlar inanılmaz. Sürekli oynayan futbolcularımız 2-3 katı maaşlar isteniyor. Böyle olunca da limite takılıyorsunuz. Limite takılınca da başka eksiklerimizi tamamlayamıyoruz. Bu 2 yerli oyuncu ile haziranda iletişime geçtik. Temmuz ve ağustosta da görüştük, transferin son günlerini bekledik. Bonservis belirli bir noktaya düştü ama maaş beklentileri ve istekleri bütçemizin çok üstündeydi. Türkiye'de futbolculara iyi maaş veren kulüplerden bir tanesiyiz. Ancak anlaşamadık, limite takıldık. Şu anda limit içerisinde bizim istediğimiz seviyede sadece bir forvet mevki var. Onun haricinde istediğimiz, beklentimiz olan bölgeye başka oyuncu alma şansımız yok. Bunu açık bir şekilde belirtmek gerekiyor. Listemizde 3-4 oyuncu var. Bazı transfer pazarlarının kapanmasını bekliyorduk, onlar da kapandı. Gelebilecek yeni isimleri de değerlendireceğiz. Cumartesiden önce mutlaka bir forvet alacağız. Daha önce yapılan çalışmalar vardı ama olmadı" diye konuştu.

"BU SEZON DA İLK 5 İÇERİSİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Bu sezonki lig hedeflerinin ilk 5 sıra içerisinde yer almak olduğunu vurgulayan Çapa, "Geçen sene sezona başlarken hedef ligde kalmaktı, sonra ilk 10 hedeflendi ve ligi 3. sırada bitirdik. Bu sezon da ilk 5 içerisinde olmak istiyoruz. İlk 5'te olmak için de yaptığımız transferler var. Bir tane transferi gerçekleştiremedik ama 8 tane çok iyi transfer yaptık. Logi Tomasson, Musaba, Makoumbou, Mendes ve Sousa'nın performansından memnun değil miyiz? Belirli plan ve proje üzerinde çalışan veriler sonucunda bu oyuncular alındı. Bu isimlerden hangisi Türkiye'de bilinen isimlerdi" ifadelerini kullandı.

6 numara, kanat ve forvet oyuncularının sayısının azlığıyla ilgili soruya da cevap veren Çapa, şunları söyledi:

"Holse ilk sene sağ kanat oynadı. Yani 4 kanat oluyor. Orta sahada 3 mevki için 6 oyuncumuz var. Birbirinden değerli oyuncular var. Bunlardan 3'ü de değişik mevkilerde oynayabiliyor. Bu da özellikle seçildi. 14 yabancı hakkı var. Kadronun kalanı Türk oyuncularla dolmak zorunda. Bizden şu anda Zeki Yavru, Emre Kılınç, Okan Kocuk, Soner Aydoğdu gibi yerli oyuncuları isteseler verir miyiz? Kulüpler de kendilerine katkı sağlayan yerli oyuncuları vermiyor. Piyasadaki oyuncular da size ne katabiliyor buna bakmak lazım. Çok fazla isim var ama önemli olan gelen oyuncunun size ne katacağı. 5 yıl önceki performansa göre bir oyuncu alamazsınız. Bir forvet alacağız. Onun haricinde cumartesi gününe kadar çok zaman var. Futbolda 1 saat bile çok değerli. O zamanı en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz."