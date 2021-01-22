Fuat Çapa: Stoperimizin gereksiz atılması bizi çok sıkıntıya soktu

22 Ocak 2021 Cuma 00:34 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 00:34

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Ankaragücü karşısında karşılaşmaya tam istedikleri kadro ile çıkma şanslarının olmadığını aktararak, "Bir önceki karşılaşmada stoperimizin gereksiz ikinci sarı karttan atılması bizi çok sıkıntıya soktu." dedi.

Oynamak istedikleri oyunu tam olarak oynayamadıklarını ifade eden Çapa, şunları kaydetti:

"Ankaragücü'nün son haftalardaki karşılaşmalarını göz önünde bulundurursak özellikle kanat oyuncularıyla geçiş oyununu ön planda tutan oyun anlayışları var. Karşılaşmaya iki taraf kontrollü başladı, bizim ilk devre girmiş olduğumuz 3 iyi pozisyon vardı. Korcan'ın çıkarmış olduğu 2 çok iyi pozisyon vardı. Ama yemiş olduğumuz gol bizim adımıza çok şanssız bir goldü."

Çapa, ikinci devre oyun olarak daha üstün olduklarını dile getirerek, "Aslında ikinci devre oynadığımız oyunu ilk devre de oynamak istedik ama yemiş olduğumuz gol açıkçası bizi demoralize etti. İkinci devrede çok sayıda pozisyona girdik ama maalesef yine değerlendiremedik. Bizim adımıza üzücü bir mağlubiyet oldu." diye konuştu.