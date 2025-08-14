Fuat Çapa: UEFA listesine 2 yabancı oyuncu ekleyeceğiz

Samsunspor, Süper Lig'de 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Kocaelispor mücadelesinin hazırlıklarına Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, bu sabah yaptığı antrenmanın ilk bölümünü basın mensuplarına açtı. Antrenman sonrasında takımın son durumu ve transferler hakkında açıklamalarda bulunan Fuat Çapa, önemli bilgiler verdi.

"BU SEZON 4 KULVARDA DA HEDEFİMİZ VAR"

Geçen sezon tek hedefe odaklandıklarını ancak bu sezon 4 ayrı kulvarda başarılı olmaya çalışacaklarına dikkat çeken Fuat Çapa, "Bu sezon hedefimiz geçtiğimiz sezonki başarıyı tekrarlamak. İlk hedefimiz bu. Bunu yaparken aynı zamanda da Avrupa'da başarılı olmak, Türkiye Kupası'nda başarılı olmak ve Süper Kupa'da başarılı olmak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon tek hedefimiz vardı, ligde başarılı olmaktı. Bu sezon ise 4 kulvarda hedefimiz var. Bu 4 kulvarda da iddialıyız ve başarılı olmak istiyoruz" dedi.

"3 YABANCI OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ, 2'Sİ LİSTEYE YAZILABİLECEK"

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacakları maç öncesi 3 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalayacaklarını ancak bir oyuncunun statü gereği bu turda forma giyemeyeceğini ifade eden Çapa, "Aramıza yeni oyuncular eklenecek. İlk etapta UEFA listesine 2 yabancı oyuncu ekleyeceğiz. Daha zamanımız var. Bu karşılaşmadan sonra da 2-3 tane daha transfer ekleyeceğiz. Toplam transfer etmek istediğimiz 4-5 mevki belirledik. Bu mevkilerde de grup aşamasına başlamadan önce tamamlamak istiyoruz. Ama bunlardan 2 transferi mutlaka hatta 3 transferi tamamlayacağız. Bir transferimiz statü gereği oynayamayacak. Daha önce karşılaşmalarda süre aldığı için ama 2 yeni transferimizi listeye yazabileceğiz" diye konuştu.

"KOCAELİSPOR MÜCADELESİNDEN GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Kocaelispor mücadelesi için de açıklamalarda bulunan Çapa, "Kocaelispor büyük bir camia. Yıllar sonra Süper Lig'e tekrar geldiler. Çok büyük bir özlemleri var. Bunu çok net bir şekilde son oynamış oldukları Trabzonspor karşılaşmasında görmüş olduk. Yeni bir kadro, yeni bir heyecan. Hep söyleniyor ya işte Samsunspor, Kocaelispor, Eskişehirspor, Bursaspor gibi takımların Süper Lig'de olması gerektiği. Bu tür takımların nasıl renk getirdiğini çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Hafta sonu da 2 büyük camianın birbirine karşı oynayacağı bir karşılaşma olacak. Biz her karşılaşmada olduğu gibi galip gelmek için oraya gideceğiz. Ondan sonraki aşamada da Perşembe günü UEFA play-off mücadelesine odaklanacağız" şeklinde konuştu.