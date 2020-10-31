Fuat Çapa'dan Galatasaray maçı sonrası 'VAR' tepkisi

31 Ekim 2020 Cumartesi 22:07 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:07

Mücadeleyi yorumlayan Çapa, "Maçı siz de izlediniz! Rakibin bizden fazla girmiş olduğu pozisyon var mı? Rakip kadar biz de pozisyona girdik" dedi.

"BUGÜN VAR HİÇ DEVREYE GİRMEDİ"



Hakem kararlarına da tepki gösteren Fuat Çapa, "Takdir hakları da önemli. Atakan'a yapılan pozisyon, Rize'deki ilk penaltı pozisyonuna bakın VAR'dan geldi. Bugün VAR hiç devreye girmedi" şeklinde konuştu.

Çapa sözlerini, "Bolingi 56'da o pozisyonu gole çevirse Galatasaray karşısında galip gelecektik. Eminim!" ifadeleriyle tamamladı.