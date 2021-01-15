Fuat Çapa'dan penaltı isyanı: Kupada herhalde VAR kuralları değişik

15 Ocak 2021 Cuma 00:30 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 00:30

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Çapa, "Biz ilk devre Fenerbahçe'den daha çok pozisyon bulduk. Oyun olarak olumlu işler yaptık. Takım birlikte hareket etme, düşünme, hedefe gitme açısından güzeldi. 18'e kadar iyiydik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 3-4 pozisyon çok net. Maalesef değerlendiremedik. İkinci devre maç tamamen bizimdi. Ortada giderken duran toptan gol yedik. Ondan sonra bazı değişiklikler yaptık. Beraberliği yakalayacak pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

"KUPAYA ÖNEM VERİYORDUK"



İyi oynadıklarını söyleyen teknik adam, "Pazartesi oynadığımız maç fiziksel olarak bize ağır geldi. 70 dakika o gün 10 kişi oynadık. Neredeyse aynı takımla bu maçı oynadık. Kadro derinliğimiz çok yok. Bizi zor duruma soktu. Bugün kaybettik. Bizim için üzücü. Kupaya önem veriyorduk. Çok fazla eksik ve çok tecrübesiz oyuncularımız var. Değişikliklerde tecrübesi olan oyuncu neredeyse yoktu. Mağlup olduğumuz için üzgünüm ama oynadığımız oyun gelecek adına umut verdi. Yeniler katkı sağlayacak. Bunu net şekilde gördük. Sakatlıklardan dönenler ve yenilerle birlikte ligde iyi işler için gayret göstereceğiz." dedi.

"Taktiksel anlamda gol kaçırmaya yapılacak bir şey yok. Oyuncu orada bir seçim yapmak zorunda. Pozisyonu kenardan yorumluyoruz ama saha içerisinde o kadar kolay olmuyor. Girdiğimiz pozisyonlar bizim adımıza sevindirici. Sakatlıklar hep darbe sakatlığı, yapacak bir şey yok. Kas sakatlığı olsa kendi idmanlarımızı değerlendirirdik ama maalesef darbe sakatlığı. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

"KUPADA HERHALDE VAR KURALLARI DEĞİŞİK"

Penaltılarının verilmediğini söyleyen antrenör, "Birinci devre penaltımız vardı. Biz olduğumuz yerden öyle gördük. VAR'a gidilmemesi üzücü oldu. Hakemin gördüğünü VAR da öyle gördü herhalde. Ligde böyle pozisyonlar VAR'a çağrılıyor. Kupada herhalde VAR kuralları biraz daha değişik. Avrupa'da da kullanılıyor VAR. VAR'da oturan kişiler veya onlara verilen görev ile Avrupa'daki çok değişik. Süre olarak bizim oyunumuz çok duruyor. Zaten temas fazla olduğu için süre olarak oyun uzun değildi. Oyuncular da çok skora oynuyor. Oyun duruyor. Uzatılan 4 dakikanın 2.5'u zaten yerde bitti. 4 dakika bitince maç bitti." mesajını verdi.

Hakemlerle ilgili sözlerine devam eden Fuat Çapa, "Başkalarını hep eleştiriyoruz ama teknik direktörler olarak biz de kendimize bakmalıyız. Bu konuda da herkes canı yanınca, aleyhinde olunca konuşuyor. Lehine olunca her şey güzel, güllük gülistanlık... Her şey tuhaf." diyerek sözlerini noktaladı.