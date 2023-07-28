Fulham, Aleksandar Mitrovic'i kadroda tutmak istiyor

Bir süredir Fulham'ın yıldız santrforu Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Mitrovic için yaptığı ikinci tekliften de ret cevabı aldı.

Sky'ın haberine göre; Fulham, Al Hilal'in 28 yaşındaki Sırp forvet Mitrovic için yaptığı 46 milyon euro'luk teklifi reddetti. İngiliz ekibinin oyuncuyu satmak istemediği belirtilirken Mitrovic'i kadrosunda tutmaya kararlı olduğu aktarıldı.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Haberde; Mitrovic'in Al-Hilal kulübüne gitmeye kararlı olduğu ve Fulham ile antrenmanlara çıkmadığı ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ TEKLİF

Suudi ekibi Al-Hilal'in Aleksandar Mitrovic'te ısrarcı olacağı aktarılırken İngiliz ekibine üçüncü bir teklif yapılacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fulham ile geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmaya çıkan Mitrovic, 15 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.