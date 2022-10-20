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Spor

Fulham, Aston Villa'yı rahat yendi

Fulham, İngiltere Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti.

20 Ekim 2022 Perşembe 23:55 - Güncelleme:
Fulham, Aston Villa'yı rahat yendi
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İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan müsabakayı Fulham, 3-0'lık net skorla kazandı.

Mücadelede Fulham'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Harrison Reed, 68. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic ve 83. dakikada kendi kalesine Tyrone Mings kaydetti.

Öte yandan Aston Villa'da Douglas Luiz, 62. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fulham, 15 puana yükseldi. Aston Villa, 9 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Leeds United deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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