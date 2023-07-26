İSTANBUL 38°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9232
  • EURO
    29,8461
  • ALTIN
    1705.52
  • BIST100
    6743.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fulham, Calvin Bassey'i bitiriyor

Fulham, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Nijeryalı stoperi Calvin Bassey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Fulham, Calvin Bassey'i bitiriyor
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Ajax'ın Nijeryalı stoperi Calvin Bassey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Londra ekibi bu transfer için Ajax'a 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.

Hollanda devi geçtiğimiz sezon Bassey'i 23 milyon euro karşılığında Glasgow Rangers'dan satın almıştı.

CALVİN BASSEY'İN AJAX RAKAMLARI

Stoper ve Sol bek bölgesinde oynayan Nijeryalı yıldız Calvin Bassey, Ajax ile toplam 39 maçta görev yaptı. 1 gol 5 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.