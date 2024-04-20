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Spor

Fulham, Carlos Vinicius için kararını verdi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius için kulübü Fulham kararını verdi.

20 Nisan 2024 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Fulham, Carlos Vinicius için kararını verdi
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'un gelecek sezon kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu.

Sarı kırmızılı takımda 11 maçta forma giyen ve sadece 237 dakika sahada kalabilen Vinicius, kiralık sözleşmesi biteceği için sezon sonunda Fulham'a geri dönecek. Ancak İngiliz takımının, 29 yaşındaki santraforu kadrosunda düşünmediği ileri sürüldü.

The Standard'ın haberine göre; Fulham, mukaveli 2025 yılın sona erecek olan Carlos Vinicius'u satarak para kazanmak istiyor.

Premier Lig ekibinde birinci forvet konumunda olan Rodrigo Muniz, formda bir sezon geçirerek son 11 maçta 8 gol attı. Birmingham'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir dönem geçiren genç golcü Jay Stansfield'ın da gelecek sezon Fulham'a geri dönmesi bekleniyor.

Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın forvet hattındaki zenginliği göz önüne alarak Vinicius'u gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediği belirtildi. İngiliz kulübü, bu nedenle gelecek yaz Carlos Vinicius'a gelecek satın alma tekliflerini değerlendirmeye alacak.

2022 yılında Benfica'dan transfer edilen ve Brezilyalı futbolcu, 48 maçta forma giyerken 8 gol attı, 3 kez de asist yaptı.

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