Fulham deplasmanda 2 golle kazandı

Premier Lig'in 27. haftasında Marco Silva'nın ekibi Fulham deplasmanda Vitor Pereira'nın yönetimindeki Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.
Molineux Stadyumu'nda oynanan maçta Fulham'ın gollerini 1. dakikada Ryan Sessegnon ve 47. dakikada Rodrigo Muniz kaydetti.
Wolves'un tek golünü ise 18. dakikada Joao Gomes kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 42'ye yükseltirken Wolverhampton 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fulham deplasmanda Brighton'a konuk olurken, Wolves evinde Everton'ı ağırlayacak.