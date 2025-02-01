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Spor

Fulham deplasmanda Newcastle United'ı 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'daki maçı konuk ekip Fulham, 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 22:38 - Güncelleme:
Fulham deplasmanda Newcastle United'ı 2 golle geçti
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'daki maçı konuk ekip Fulham, 2-1'lik skorla kazandı.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Raul Jimenez ve 82. dakikada Rodrigo Muniz attı. Newcastle United'ın tek golünü ilk yarıda, 37. dakikada Jacob Murphy attı.

Bu sonucun ardından Fulham, 36 puana yükseldi. Newcastle United, 41 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Fulham, sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Newcastle United, Manchester City deplasmanına gidecek.

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