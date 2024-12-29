İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2024 Pazar / 28 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fulham ile Bournemouth yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'ın Bournemouth'u konuk ettiği maç, 2-2 berabere bitti.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 21:10 - Güncelleme:
Fulham ile Bournemouth yenişemedi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Fulham, Bournemouth'u konuk etti.

Craven Cottage'da oynanan müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Fulham'ın gollerini 40. dakikada Raul Jimenez ve 72. dakikada Harry Wilson kaydetti.

Bournemouth'un golleri ise 51. dakikada Evanilson ve 89. dakikada Dango Ouattara'dan geldi.

ENES ÜNAL 73'TE GİRDİ

Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ise 73. dakikada oyuna girdi ve 82. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth 30, Fulham ise 29 puana ulaştı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Fulham, Ipswich Town'u konuk edecek. Bournemouth ise Everton'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.