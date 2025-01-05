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Spor

Fulham ile Ipswich Town yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Ipswich Town 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin gollerini Samuel Szmodics ve penaltıdan Liam Delap kaydederken ev sahibi takımın gollerini penaltıdan Raul Jimenez attı.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 20:34 - Güncelleme:
Fulham ile Ipswich Town yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'de oynanan maçta Ipswich Town ile Fulham 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Ipswich Town'ın gollerini Samuel Szmodics ve penaltıdan Liam Delap kaydederken Fulham'ın gollerini penaltıdan Raul Jimenez attı.

8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Bu sonuçla birlikte Fulham, 8 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi. (2G 6B)

LİGDE SON DURUM

Mücadelenin ardından Fulham 30 puanla 9. sırada kalırken Ipswich Town 16 puanla 18. sırada.

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