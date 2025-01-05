Fulham ile Ipswich Town yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.
Craven Cottage'de oynanan maçta Ipswich Town ile Fulham 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Ipswich Town'ın gollerini Samuel Szmodics ve penaltıdan Liam Delap kaydederken Fulham'ın gollerini penaltıdan Raul Jimenez attı.
8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Bu sonuçla birlikte Fulham, 8 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi. (2G 6B)
LİGDE SON DURUM
Mücadelenin ardından Fulham 30 puanla 9. sırada kalırken Ipswich Town 16 puanla 18. sırada.