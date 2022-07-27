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Spor

Fulham, Kevin Mbabu'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Wolfsburg'da forma giyen sol bek oyuncusu Kevin Mbabu'yu kadrosuna kattı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
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Fulham, yeni sezon öncesi üçüncü transferini yaptı. Daha önce Sporting Lizbon'dan Andreas Pereira ve Manchester United'dan Joao Palhinha'yı transfer eden Londra ekibi, Wolsburg'un sağ bek oyuncusu Kevin Mbabu'yu da renklerine kattı.

İngiliz basını Fulham'ın, İsviçreli Mbabu için Alman ekibine 6,4 milyon Serlin ödeme yapacağını yazdı.

Mbabu, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sürecek olan sözleşmeye imza attı. 2019'dan Wolsburg formasını terleten Mbabu, toplam 82 maça çıktı ve 3 gol ile 5 asist kaydetti.

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