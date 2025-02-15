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Spor

Fulham, Nottingham Forest'ı 2 golle geçti

Premier Lig'in 25. haftasında Marco Silva'nın ekibi Fulham evinde Nuno Espirito Santo'nun yönetimindeki Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 20:56 - Güncelleme:
Fulham, Nottingham Forest'ı 2 golle geçti
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Premier Lig'in 25. haftasında Marco Silva'nın ekibi Fulham evinde Nuno Espirito Santo'nun yönetimindeki Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Craven Cottage'da oynanan maçta Fulham'a galibiyeti getiren gollerini 15. dakikada Emile Smith-Rowe ve 62. dakikada Calvin Bassey kaydetti.

Nottingham Forest'un tek golünü ise 37. dakikada Chris Wood kaydetti. Wood, bu sezon Premier Lig'deki 18. golünü atmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 39'a yükseltirken, Nottingham Forest 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fulham evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Nottingham Forest deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.

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