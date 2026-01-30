Fulham, Oscar Bobb transferini duyurdu

Fulham, kanat oyunsusu Oscar Bobb'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester City akademisinden yetişen Oscar Bobb, tüm kulvarlarda 47 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Oscar Bobb, bu sezon Manchester City formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 739 dakika süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asistle skora etki etti.