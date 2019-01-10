Fulham, Slimani için ısrar ediyor
İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın Teknik Direktörü Claudio Ranieri’nin, Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan Slimani’nin transfer edilmesini yönetime bildirdiği öne sürüldü.
- StarSpor
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Ranieri, Fulham yöneticilerine, “Slimani benim istediğim tipte bir golcü. Bize çok yararlı olacaktır. Fenerbahçe’de aradığını bulamadı” dediği yer aldı.
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