Fulham, Slimani'yi kiralamak istiyor

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Leicester City'e bir türlü bekleneni veremeyen Slimani'nin sezon sonuna kadar olan kiralık sözleşmesinin sonlandırma teklifinde bulunmuş ama bu teklifi İngiliz ekibi tarafından kabul görmemişti. Son gelen haber ise hem Fenerbahçe'nin hem de Leicsetr City'nin yüzünü güldürecek.

Telegraph Gazetesi, Islam Slimani’yi Fulham’ın transfer etmek istediğini öne sürdü.

Haberin detayında, Fulham’ın yeni menajeri Claudio Ranieri’nin Cezayirli golcüyü ocak ayında kadrosuna katmak istediği kaydedildi. 30 yaşındaki forveti daha önce Leicester City’ye transfer eden Fransız teknik adam, eksi kulübüyle bizzat irtibata geçecek.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin de ikna edilmesi halinde Slimani ocak ayında Fulham’a kiraya gidecek.