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Spor

Fulham son anda 3 puanı kaptı!

Premier Lig'in 13. haftasında Fulham, sahasında Wolverhampton'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 90+4'te penaltıdan bulduğu gol ile 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

28 Kasım 2023 Salı 01:41 - Güncelleme:
Fulham son anda 3 puanı kaptı!
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Premier Lig'in 13. hafta maçında Fulham ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı Fulham 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alex Iwobi, 59 ve 90+4'üncü dakikalarda penaltılardan Willian kaydetti. Wolverhampton'ın golleriyse 22. dakikada Matheus Cunha ve 75. dakikada penaltıdan Hee-Chan ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Fulham 15 puana yükselerek Wolverhampton ile puanını eşitledi.

Fulham, önümüzdeki hafta Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Wolverhampton da Arsenal deplasmanına gidecek.

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